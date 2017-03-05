Dev maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli ile Real Madrid arasında 7 Mart Salı günü oynanacak rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem görevini üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek olacak.

Real Madrid, sahasında oynadığı ilk maçı Napoli karşısında 3-1 kazanarak çeyrek final yolunda avantaj elde etmişti.