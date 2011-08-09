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Spor

DEV MAÇIN SAATİ BELLİ OLDU MADRİD (A.A)

09 Ağustos 2011 00:21

-DEV MAÇIN SAATİ BELLİ OLDU MADRİD (A.A) - 08.08.2011 - Şenhan Bolelli - Real Madrid Kulübü, Santiago Bernabeu Turnuvası kapsamında 24 Ağustos'ta Galatasaray ile yapılacak maçın TSİ 23.30'da (yerel saat ile 22.30) oynanacağını duyurdu. Real Madrid Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Santiago Bernabeu Turnuvası'nda Real Madrid'in ilk kez bir Türk kulübüyle, Galatasaray ile karşılaşacağı ifade edildi.  Real Madrid, geçen yıl Uruguay Kulübü Atletico Penarol ile karşılaşmış ve 2-0 kazanmıştı. Bu arada Çin kampını sona erdirip, geçtiğimiz pazar günü Madrid'e dönen Real Madrid'de futbolculara çarşamba gününe kadar izin verildi. ABD ve Çin kamplarında oynadığı 7 hazırlık maçının hepsini kazanan Real Madrid'in son 24 yılın en iyi sezon öncesi hazırlığını geçirdiği bildirildi.  İspanyol basını, Real Madrid'in hazırlık maçlarındaki performanslarıyla en iyi gözüken futbolcularının Karim Benzema, Mesut Özil ve Cristiano Ronaldo olduğunu yazdı. Öte yandan Barcelona'ya karşı oynayacağı İspanya Süper Kupası'nda 14 Ağustos'ta Madrid, 17 Ağustos'ta Barcelona'da maçlar yapacak olan Real Madrid'de sakatlığı devam eden Türk futbolcu Nuri Şahin'in forma giymesi beklenmiyor.

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