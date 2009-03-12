Dev maç Yunus Yıldırım'ın



Turkcell Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki haftanın önemli maçında Yunus Yıldırım düdük çalacak.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarında görevli hakemler şöyle:



Yarın

20.00 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mustafa Kamil Abitoğlu



14 Mart Cumartesi

13.30 Konyaspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya

13.30 Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bünyamin Gezer

15.15 Ankaragücü-Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Deniz Çoban



15 Mart Pazar

13.30 Denizlispor-Hacettepe: Özgür Yankaya

13.30 Eskişehirspor-Bursaspor: Selçuk Dereli

15.15 Ankaraspor-Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Yunus Yıldırım