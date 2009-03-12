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Spor

Dev maç Yunus Yıldırım'ın

Turkcell Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

12 Mart 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki haftanın önemli maçında Yunus Yıldırım düdük çalacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarında görevli hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mustafa Kamil Abitoğlu

14 Mart Cumartesi
13.30 Konyaspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya
13.30 Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bünyamin Gezer
15.15 Ankaragücü-Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Deniz Çoban

15 Mart Pazar
13.30 Denizlispor-Hacettepe: Özgür Yankaya
13.30 Eskişehirspor-Bursaspor: Selçuk Dereli
15.15 Ankaraspor-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Yunus Yıldırım

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