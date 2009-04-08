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Spor

Dev maç öncesi dostluk mesajları

08 Nisan 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında, dev derbi için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaraylı bazı futbolcular pazar günkü derbi maç öncesi bir mağazanın açılışına katıldı ve dostluk mesajları verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular, hafta sonu Turkcell Süper Lig'de yapacakları derbi maçı öncesi, eski milli futbolcu Saffet Akyüz'ün mağazasının açılışında biraraya geldi.

Mağazanın açılışına Fenerbahçe'den Semih, Emre, Burak, Galatasaray'dan da Ümit Karan, Arda ve Sabri katıldı.

Basın mensuplarının derbiyle ilgili sorularını yanıtlayan Arda ve Emre, centilmence bir maç olması temennisinde bulundu.

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