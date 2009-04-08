Dev maç ile ilgili notlar



362. RANDEVU



Ezeli rakipler, Ali Sami Yen Stadı'nda yapacakları karşılaşmayla 362. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 361 maçta F.Bahçe'nin üstünlüğü var. Sarı Kanarya 136 galibiyet alırken, Galatasaray 116 maçtan zaferle ayrıldı. 109 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertli takımın 507 golüne sarı-kırmızılılar, 462 golle karşılık verdi.



LİGDE DE FENER ÖNDE



Türkiye 1. Futbol Ligi daha önce 101 defa Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçına sahe oldu. F.Bahçe'nin 41 galibiyetine karşılık G.Saray 29 kez kazanırken, 31 maçta puanlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda Kanarya 132, Cimbom 101 gol kaydetti.



SAMİ YEN'DE ASLAN



Derbi maça saha ve seyirci avantajıyla çıkacak olan Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda daha önce 45 kez F.Bahçe'yi konuk etti. Söz konusu maçların 19'unu Cimbom, 11'ini Kanarya kazandı. Taraftar 11 karşılaşmada birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



NİSANDA FENER



Aralarındaki maçlar dünya basınında manşete çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe, Nisan ayında 37 kez kapıştı. F.Bahçe 14, G.Saray 12 gallibiyet elde etti, 11 maç berabere bitti. Kanarya, rakip ağları 51 kez sarsarken, Cimbom 38 golde kaldı.



GOL SORUNU YOK



12 Nisan Pazar günü oynanacak kritik maçta gol sorunu yaşanmayacağa benziyor. G.Saray'da 18 gollü Baros ve 8 gollü Lincoln'ün dışında Harry Kewell ve Arda'nın ligde 6'şar golleri var. F.Bahçe'de 10 gollü Alex ve 6 gollü Güiza'nın dışında Semih ve Lugano'nun 6'şar, Deivid'in de 5 golü bulunuyor.



SON 10 MAÇ



Ezeli rakipler arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük bir üstünlüğü var. İki takım arasında lig ve kupada oynanan son 10 resmi maçın 6'sını sarı-lacivertliler kazanırken, G.Saray sadece 3 galibiyet alabildi.



Fenerbahçe-Galatasaray: 4-0 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1 (Türkiye Kupası)

Galatasaray-Fenerbahçe: 3-2 (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1 (Süper Lig)

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0 (Türkiye Kupası)

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1 (Türkiye Kupası)

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0 (Süper Lig)

Fenerbahçe-Galatasaray: 4-1 (Süper Lig)



EN ÇOK GÖRÜLEN SKORLAR



Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında 37 kez 1-0'lik skorla galip geldi. G.Saray'ın aynı skorlu galibiyet sayısı 30 oldu. Sarı-kırmızılılar 26 kez 2-1 kazanırken, Kanarya 21 kez 2-1'le güldü. Sarı-lacivertli ekibin 2-0 galip geldiği maç sayısı 18 olurken, Aslan aynı skorla 15 kez sevindi. Derbi maçlar 47 kez 1-1, 38 kez 0-0 ve 20 kez 2-2 sonuçlandı.



EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü iki maç, penaltılar dışında 8'er gole sahne oldu. 5 Haziran 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan lig maçı 4-4 bitti. 7 Şubat 2001 tarihindeki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.



CİMBOM 18 MAÇ BEKLEDİ



Galatasaray, 17 Mayıs 1942-1 Aralık 1946 tarihleri arasında oynadığı 18 maçta da ezeli rakibini devirmeyi başaramadı. Fenerbahçe'nin ise 20 Kasım 1949-22 Mayıs 1951 tarihleri arasındaki 11 karşılaşmada yüzü gülmedi. Öte yandan Aslan, 17 Ocak 1909-26 Kasım 1913 tarihleri arasında üst üste oynadığı 7 maçı da kazandı.



POLAT'IN DERBİ KARNESİ



22 Mart 2008 tarihinde Galatasaray Kulübü'nün 33. başkanı seçilan Adnan Polat, 3. kez Fenerbahçe maçında tribünde 'başkan' sıfatıyla oturacak. Sarı-kırmızılılar, Adnan Polat'ın başkanlık dönemindeki ilk maçı 1-0 kazandı, bu sezon ezeli rakibine 4-1 mağlup oldu.



YILDIRIM`IN DERBİ KARNESİ



Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez 15 Şubat 1998 tarihinde seçildi ve sarı-lacivertli ekip, Yıldırım'ın başkan olduğu gün Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Yıldırım döneminde F.Bahçe, G.Saray ile 30 kez karşılaştı. Bu maçlardan 13'ünü kazanan Kanarya, 10 yenilgi ve 7 beraberlik aldı.



'DEDE' 3'TE 3 PEŞİNDE



'Dede' lakaplı teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki F.Bahçe, ligin ilk yarısında konuk ettiği G.Saray'ı 4-1 ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. İspanyol çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında çıkacağı 3. derbi maçı da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.



KORKMAZ TECRÜBESİZ



Futbolculuğu döneminde sayısız derbi maça çıkan Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde G.Saray'ın başında ilk kez Fenerbahçe karşısına çıkacak. Göze hoş helen futbol oynatamadığı için eleştirilen Korkmaz için Sami Yen'deki dev maç büyük önem taşıyor.



KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR



Süper Lig'de son 6 sezonda yapılan 13 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakemler, toplam 66 sarı kart çıkardı. 13 derbiden 7'si kırmızı kartla tamamlandı.



Son 6 sezonda ligde oynanan derbilerin kart raporu şöyle:



2002-2003 Sezonu:

Fenerbahçe-Galatasaray: 6-0 (2 kırmızı, 5 sarı)

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-0 (5 sarı)



2003-2004 Sezonu:

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2 (1 kırmızı, 4 sarı)

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1 (1 kırmızı, 2 sarı)



2004-2005 Sezonu:

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0 (1 kırmızı, 3 sarı)

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0 (5 sarı)



2005-2006 Sezonu:

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1 (1 kırmızı, 3 sarı)

Fenerbahçe-Galatasaray: 4-0 (1 kırmızı, 6 sarı)



2006-2007 Sezonu:

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1 (7 sarı)

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2 (7 sarı)



2007-2008 Sezonu:

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0 (1 kırmızı, 7 sarı)

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0 (2 sarı)



2008-2009 Sezonu:

Fenerbahçe-Galatasaray: 4-1 (10 sarı)