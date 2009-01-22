Dev maç Gezer'in

Turkcell Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak 17. hafta mücadelesini hakem Bünyamin Gezer yönetecek. Sivasspor-Galatasaray maçı ise Yunus Yıldırım'ın...
Turkcell Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, lider Sivasspor ile 3. sıradaki Galatasaray arasındaki maçta Yunus Yıldırım, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada ise Bünyamin Gezer görev yapacak.
Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Ankaraspor-Konyaspor: Taner Gizlenci
24 Ocak Cumartesi
14.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: İlker Meral
14.00 Kayserispor-Gençlerbirliği: Koray Gençerler
14.00 Sivasspor-Galatasaray: Yunus Yıldırım
14.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Hakan Özkan
19.00 Beşiktaş-Denizlispor: Selçuk Dereli
25 Ocak Pazar
14.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgüç Türkalp
14.00 Kocaelispor-Hacettepe: Aytekin Durmaz
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Bünyamin Gezer