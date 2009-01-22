Dev maç Gezer'in



Turkcell Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak 17. hafta mücadelesini hakem Bünyamin Gezer yönetecek. Sivasspor-Galatasaray maçı ise Yunus Yıldırım'ın...





Turkcell Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, lider Sivasspor ile 3. sıradaki Galatasaray arasındaki maçta Yunus Yıldırım, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada ise Bünyamin Gezer görev yapacak.



Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:



Yarın

20.00 Ankaraspor-Konyaspor: Taner Gizlenci



24 Ocak Cumartesi

14.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: İlker Meral

14.00 Kayserispor-Gençlerbirliği: Koray Gençerler

14.00 Sivasspor-Galatasaray: Yunus Yıldırım

14.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Hakan Özkan

19.00 Beşiktaş-Denizlispor: Selçuk Dereli



25 Ocak Pazar

14.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgüç Türkalp

14.00 Kocaelispor-Hacettepe: Aytekin Durmaz

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Bünyamin Gezer

