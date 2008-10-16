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Dev maç Gezer'in

Turkcell Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Bünyamin Gezer görev yapacak

16 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Bünyamin Gezer görev yapacak


Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile lider Trabzonspor arasında 19 Ekim Pazar günü oynanacak haftanın önemli maçında Bünyamin Gezer görev alacak.

Ligde 7. haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

18 Ekim Cumartesi:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor: Hakan Özkan

14.00 Hacettepe-Denizlispor: Gökhan Güneşer

16.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım


19 Ekim Pazar:

14.00 Kayserispor-Ankaraspor: Aytekin Durmaz

14.00 Sivasspor-Ankaragücü: Hüseyin Göçek

14.00 Gaziantepspor-Konyaspor: Süleyman Abay

16.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Mustafa Kamil Abitoğlu

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Bünyamin Gezer

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