Dev maç Gezer'in



Turkcell Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Bünyamin Gezer görev yapacak





Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile lider Trabzonspor arasında 19 Ekim Pazar günü oynanacak haftanın önemli maçında Bünyamin Gezer görev alacak.



Ligde 7. haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:



18 Ekim Cumartesi:



14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor: Hakan Özkan



14.00 Hacettepe-Denizlispor: Gökhan Güneşer



16.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Cüneyt Çakır



19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım





19 Ekim Pazar:



14.00 Kayserispor-Ankaraspor: Aytekin Durmaz



14.00 Sivasspor-Ankaragücü: Hüseyin Göçek



14.00 Gaziantepspor-Konyaspor: Süleyman Abay



16.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Mustafa Kamil Abitoğlu



19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Bünyamin Gezer

