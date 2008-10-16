Dev maç Gezer'in

Turkcell Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Bünyamin Gezer görev yapacak
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile lider Trabzonspor arasında 19 Ekim Pazar günü oynanacak haftanın önemli maçında Bünyamin Gezer görev alacak.
Ligde 7. haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
18 Ekim Cumartesi:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor: Hakan Özkan
14.00 Hacettepe-Denizlispor: Gökhan Güneşer
16.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
19 Ekim Pazar:
14.00 Kayserispor-Ankaraspor: Aytekin Durmaz
14.00 Sivasspor-Ankaragücü: Hüseyin Göçek
14.00 Gaziantepspor-Konyaspor: Süleyman Abay
16.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Mustafa Kamil Abitoğlu
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Bünyamin Gezer