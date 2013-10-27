Dev maç Barça'nın

İspanya Ligi'nin 10. haftasında El Clasico'ya tanıklık etti. Milyonlarca futbol severin takip ettiği maçta Barcelona, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Camp Nou'da 98 binin üzerinde taraftarın izlediği maçta 18. dakikada Neymar'ın golü ile Barça 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 71. dakikasında sahneye çıkan Alexis Sanchez uzun yıllar konuşulacak bir gole imza attı ve takımını farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid'in tek golü ise 90+1'de genç golcü Jese'den gelse de başka gol olmayınca Barcelona zirvedeki yerini korudu ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını altıya çıkardı.

BARCELONA: Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Adriano, Busquets, Xavi, Iniesta(Dk.76 Alex Song), Fabregas(Dk. 70 Alexis Sanchez), Neymar, Messi,

R. MADRID: Lopez, Carvajal, Varane, Ramos(Dk. 56 Illaramaendi), Pepe, Marcelo, Khedira, Modric, Bale(Dk. 61 Benzama), Di Maria(Dk.75 Jese), Ronaldo

Maçın ayrıntıları



DK. 90+1: Ronaldo getirdi, genç golcü Jese topu filelere gönderdi.. 2-1

GOLLLL... Dk. 79: Alexis Sanchez, kalcei Lopez'in önde olduğu gördü ve 30 metreden şapla çıkarılacak bir aşırtma vuruş ile takımını 2-0 öne geçirdi.

Dk. 71: Benzama'nın muhteşem şutu 90'da patladı...

99 bin kapasiteli Nou Camp'ta 98 binin üzerinde seyirci maçı izliyor.

Maçın ilk kornerini 47. dakikada Real Madrid kullandı...

Camp Nou'da ikinci yarı başladı...

Mallenco ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor..

GOLLLL Dk. 18: Iniesta'nın pasında Neymar, ceza sahası içersinde yerden vurdu ve savunmaya çarpan top kaleci Lopez'i yanıltarak filelere gitti. 1-0

İlk 15 dakikada her iki takım da kontrollü futbolu tercih ederken gol pozisyonu bakımından kısır geçti.

EL Clasico'da ilk vuruşu konuk Real Madrid yapıyor.