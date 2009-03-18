Dev maç Abitoğlu'nun

Turkcell Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
21 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-Ankaraspor: Tolga Özkalga
13.30 Hacettepe-Antalyaspor: Koray Gençerler
13.30 Kayserispor-Ankaragücü: Hüseyin Göçek
13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor: Selçuk Dereli
15.15 Gaziantepspor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Kamil Abitoğlu
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Denizlispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Eskişehirspor: Bünyamin Gezer