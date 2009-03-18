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Spor

Dev maç Abitoğlu'nun

Turkcell Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

18 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:

20 Mart Cuma:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

21 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Ankaraspor: Tolga Özkalga

13.30 Hacettepe-Antalyaspor: Koray Gençerler

13.30 Kayserispor-Ankaragücü: Hüseyin Göçek

13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor: Selçuk Dereli

15.15 Gaziantepspor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

19.00 Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Kamil Abitoğlu

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Denizlispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Eskişehirspor: Bünyamin Gezer

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