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Dev kargo gemisi Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayboldu

Kaybolan gemide 28 Amerikan, 5 Polonyalı mürettebat bulunuyordu

Fotoğraf: Arşiv

04 Ekim 2015 23:32

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville limanından, Puerto Rico'nun San Juan kentine giden ve içinde 28 Amerikan, 5 de Polonyalı mürettebatı bulunan kargo gemisi Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgede kayboldu. 

DHA’da yer alan habere göre, yetkililer, perşembe gününden bu yana haber alınamayan Al Faro adlı Amerikan bandralı gemi ile, en son Crooked Adaları'ndan 35 mil uzaklıkta, yerel saatle 07:30'da bağlantı kurulduğu, ondan sonra hiç bir haber alınamadığını açıkladı. Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ryan Ross, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan geminin, 3 adet C-130 tıpı uçak, ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı uçak ve helikopterlerle aranmakta olduğunu bildirdi. Ross, "kurulan son bağlantıda, motorların durduğunu, geminin şu almakta olduğunu ve suyu boşaltmaya çalıştıklarını söyledilerö diye konuştu. Geminin, ABD'nin doğu bölgelerini etkisi altına alan ve Bermuda çevresini de etkileyen Joaquin Kasırgası'nın gemiyi batırmış olabileceği de olasılıklar arasında sayılırken, arama uçaklarının okyanus üstünde yüzen can simitleri gördükleri belirtildi.

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