Dev kapışma Fenerbahçe Ülker'in

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Kaya Peker ve Marko Tomas'ın skorer oyunuyla Efes Pilsen'i 81-72 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi’nin 13. haftasında şampiyonluğun en güçlü iki adayı Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe Ülker, kötü başladığı karşılaşmayı ikinci yarıdaki etkili savunmasıyla 81-72'lik skorla kazandı.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 3.5 dakikasını Efes Pilsen, Rakocevic ve Vujcic’in sayılarıyla 11-5 önde geçti. Lacivert beyazlılara pota altından bulduğu kolay sayılarla cevap veren Fenerbahçe Ülker farkı 2 sayıya kadar indirdi; ancak savunmada istediklerini sahaya yansıtamayan sarı lacivertliler ilk çeyreği 24-19 geride kapattı.



İkinci çeyreğe daha etkili başlayan taraf Efes Pilsen oldu. Nachbar ve Ersin Dağlı’nın skora katkı yapmasıyla birlikte lacivert beyazlılar farkı 8 sayıya kadar çıkarttı: 20-28. Fenerbahçe Ülker oyunda dengeyi kurup arayı kapatmasına rağmen kolay sayılar üretmeye devam eden Efes Pilsen, üstünlüğünü korumayı bildi ve soyunma odasına da 41-37’lik skorla önde gitti.



Kaya Peker ve Lavrinovic’in basketleriyle 3. çeyreğe hızlı giren Fenerbahçe Ülker, skora 41-41 eşitlik getirdi. Sarı lacivertliler, Ömer Onan’ın kaydettiği 3 sayılık basketle uzun bir aradan sonra 46-45 öne geçti. Oyunun kontrolünü ele geçiren Fenerbahçe Ülker, farkı 7 sayıya kadar çıkarttı ve son çeyreğe de 56-49‘luk skorla üstün başladı.



Son çeyreğe Marko Tomas'ın basket faulü ile başlayan Fenerbahçe Ülker, farkı çift hanelere taşıdı: 59-49. Ukic ve Marko Tomas'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle Efes Pilsen'i oyundan düşüren sarı lacivertliler, skoru 65-50 yaparak farkı 15 sayıya taşıdı. İkinci yarıda skor üretmekte çok zorlanan lacivert beyazlılar, son bölümde toplarlanarak farkı 17 sayıdan 4'e kadar indirdi. Ancak üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyan Fenerbahçe Ülker, salondan 81-72 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Ülker'de Marko Tomas 22 sayıyla takımının skor yükünü üstlenirken, Kaya Peker 16 sayı - 8 ribaundla, Ukic de 15 sayı ile oynadı. Efes Pilsen'de ise Kerem Gönlüm'ün 18 sayı 8 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.





EFES PİLSEN'DEN İTİRAZ



Efes Pilsen Kulübü, daha önce pazar günü oynanması planlanan maçın bugüne alınmasına ve Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Sarunas Jasikevicius'un lisansının bugün çıkartılarak karşılaşmada oynatılmasına itiraz etti.



Lacivert-beyazlı kulübün görevlileri, hakem masasına gelerek itirazlarını yazılı bir şekilde yetkililere sundular.



FENERBAHÇE ÜLKER: 81 - EFES PİLSEN: 72



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Aytuğ Ekti, Ahmet Ersan Ergüler

Fenerbahçe Ülker: Ukic 15, Ömer 7, Tomas 22, Kaya 16, Lavrinovic 4, Kinsey 6, Preldzic, Oğuz 11, Jasikevicius, Mirsad

Efes Pilsen: Wisniewski 4, Rakocevic 14, Sinan, Kerem Gönlüm 18, Vujcic 12, Kerem Tunçeri 11, Thornton 2, Dudley 7, Nachbar 4

1. Periyot: 19-24

Devre: 37-41

3. Periyot: 56-49

5 Faul Alan: 38.36 Wisniewski (Efes Pilsen)





NOTLAR



-Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli forma altında ilk maçına çıktı. Jasikevicius, 12.13 dakika görev yaptığı karşılaşmada sayı kaydetmezken, 2 ribaunt, 3 asist yaptı.

-Efes Pilsen'de Roberts, rotasyon nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

-Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, salonunun büyük bölümünü doldurarak, maç boyunca takımlarına destekte bulundular.

-Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı localarından takip ettiler.