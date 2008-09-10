Dev kapışma!

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti, yeşil sahalardan açık alana indi.



Son yıllarda şampiyonlukları paylaşan iki dev, bu kez tesis hamleleriyle karşı karşıya geldi. Bu sezon UEFA Kupası Finali’nin oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadı’na, Aslantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi ile karşılık vermek için gün sayan Sarı-Kırmızılılar; ezeli rakibin amatör branşlardaki atağını da yanıtsız bırakmadı.



İlk projede yoktu ama...



İlk düello, transfer sezonunda yaşandı. Fenerbahçe’nin basketbol ve voleyboldaki şampiyon kadrolarını gözönüne alan Cim Bom, bu şubelerini dünyaca ünlü transferlerle takviye etti. Ardından iş, tesislere geldi. Kanarya’nın Ataşehir’de 300 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edeceği Olimpik Spor Salonu’nu dikkate alan Başkan Adnan Polat ve kurmayları, daha önce projede yer almamasına karşın, Seyrantepe’ye dev bir salon için gerekli çalışmaları başlattı.



Aslantepe 2009’da bitiyor



Tesisleri yakından incelersek, ezeli rekabetin hangi boyutta olacağı da açıklık kazanıyor. İşte özetle ‘açık alan derbisi’...



Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı’nın kapasitesini 21 binden 52 bin 400’e çıkardı. Tribünlerin tek tek yıkılarak yeniden yapılması 3 yıl sürdü, yaklaşık 120 milyon Dolar harcandı.



Galatasaray, 23 bin kişilik Ali Sami Yen’i terk etmeye hazırlanıyor. Çünkü Seyrantepe’de, TOKİ tarafından 52 bin kişilik modern bir stat yapılıyor. Aslantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin 2009 yılı Ekim ayında bitmesi planlanıyor.



Fener’e 12 bin kişilik salon



Fenerbahçe; Ataşehir’de 300 bin metrekare kapalı alana sahip bir spor kompleksinin temelini Ekim ayında atacak. İçinde basketbol, voleybol sahaları ve uluslararası ölçülerde yüzme havuzu bulunacak Olimpik Kapalı Spor Salonu, NBA standartlarında olacak. Ayrıca 50 bin metrekare üzerine 6 katlı alışveriş merkezi inşa edilecek ve otoparklar yapılacak. 12 bin kişi kapasiteli salon, 2010’da Türkiye’de yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası’na yetişecek.



Aslan’a ise 10 bin kişilik



Galatasaray, başlangıçta projede yer almayan salon yapımı konusunda da büyük yol kat etti. Seyrantepe’de stadın hemen yanında yer alacak 10 bin oturma kapasiteli bu salon da, tıpkı Fenerbahçe’nin salonu gibi, Dünya Şampiyonası’na hazır hale getirilecek.



