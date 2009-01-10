Dev istakoz azat edilecek

ABD'nin New York kentinde bir lokantanın su tankında tutulan ve 140 yaşında olduğu tahmin edilen dev ıstakoz özgürlüğüne kavuşacak.



George adlı 9 kilo ağırlığındaki dev kabuklu, iki hafta önce yakalandığı yerden okyanusa salıverilecek.



New York'un Deniz Ürünleri Lokantaları Birliği tarafından 100 dolara satın alınan ve lokanta müşterilerinin birlikte fotoğraf çektirdiği maskot haline gelen kabuklu deniz hayvanının salıverilmesi için hayvan hakları grupları uğraş veriyordu.



Peta adlı hayvan hakları grubu, dev istakozu Maine eyaletinin açıklarından, istakoz avının yasak olduğu bölgeden suya bırakacak. Kabuklu deniz hayvanlarının yaşı, ağırlıklarına göre tahmin ediliyor.