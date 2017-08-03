Dev ihaleyi Alman Siemens kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde kazanan, Alman Siemens konsorsiyumu oldu. Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu, kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihalede 3,48 dolarlık (KWS) teklifle ihaleyi aldı.

Bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ihale, Türkiye'nin ilk YEKA ihalesi olma özelliğini taşıyor. İhalede yarışan firma sayısı bugün 8'den 2'ye inmiş, Çinli Mingyang ile Alman Siemens konsorsiyumları karşı karşıya kalmıştı. Çinli Mingyang konsorsiyumu, 30'uncu tur başlarken ihaleden çekildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar başkanlığında yürütülen ihaleye "Vestas (Danimarka)-Enerjisa", General Electric (Amerika)-Fina Enerji", "Goldwind (Çin)-Akfen Holding-Beyçelik", Siemens (Almanya)-Türkerler-Kalyon", Enercon (Almanya)-Polat Enerji-Limak Enerji", Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji", " MingYang (Çin)-İlk İnşaat" ve "Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya)-IC İçtaş Enerji" konsorsiyumları katılmıştı.

1 milyar dolarlık yatırım

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam beş alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Rüzgar YEKA ihalesinin kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1.5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.

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DW/BK,HS