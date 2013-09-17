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Dev grubunun 'Gezi'yi konu alan klibine müzik kanallarından veto

'Dans Et' adlı şarkılarının kliplerinde Gezi Parkı olaylarına gönderme yapan Dev grubunun klibi müzik kanallarından veto yedi

17 Eylül 2013 16:27

Dev grubunun "Dans Et" isimli şarkılarına çektikleri ve Gezi Parkı olaylarını konu alan klibi, müzik kanallarında yayınlanmadı. Klipte Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntülere yer veren grup, klip kanallardan veto yese de internetteki dolaşımından memnun olduklarını dile getirdi.

Baran Bayraktar ve Kaan Metin’in kurduğu Dev grubu, Demir Demirkan’ın prodüktörlüğünü üstlendiği “Dans Et” adlı maxi-single’la müzik dünyasına giriş yaptı. Şarkıları radyolarda ve internette ilgi gören Dev, “Dans Et”e çektikleri kliplerinde de ülke gündemindeki olaylara gönderme yaptı.

Gündeme dair yaşananların sürreel bir bakış açısıyla yorumlandığı klip, alışılmışın dışında kurgu teknikleri, modern dans koreografileri ve senaryosuyla büyük ilgi topladı. Ancak kullanılan görüntülerin Gezi olaylarını hatırlatması klibin müzik kanallarında yayınlanmasına engel oldu.

Gezi olaylarının simgesi kırmızılı kadından Duran Adam’a kadar Gezi’yi anımsatan bir koreografiye sahip olan ve aynı anda birçok sanat dalına vurgu yapılan klibin yaratıcı yönetmenliğini Tunç Topçuoğlu, tiyatro yönetmenliğini ise Ilgın Abeln üstlendi. Maxi single’ın prodüktörlüğünü üstlenen Demir Demirkan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu tür yasaklar Türkiye’ye asla yakışmıyor. Şarkıyı, klibi, filmi, diziyi ya da oyunu yasaklamak son derece üzücü bir tavırdır.”

İşte Dev grubunun müzik kanallarında yayınlanmayan klibi:

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