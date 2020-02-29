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Dev fuar Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

29 Şubat 2020 08:50

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenmesi planlanan Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı'nın (ITB) Koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, fuarın iptal edildiğini duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aldığımız karar ne kadar acı verici olsa da aynı zamanda tek doğru karar ve sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Konuklarının güvenliği ve sağlığı turizm sektörünün için en büyük öncelik olmuştur. Gelecekte de seyahat özgürlüğünü sağlamak için, insanların ve şirketlerin çıkarına yönelik birincil hedef, Corona virüsünün hızlı bir şekilde korunmaları olmalıdır. Dünyanın en büyük seyahat fuarı ITB’nin iptali, endüstri için zor ve ekonomik bir kesintiyi temsil ediyor, ancak şartlar altında, virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için gerekli bir önlemdir."

Dünyanın en büyük turizm sektör temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı'nın (ITB) 4-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

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