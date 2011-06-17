-DEV FİNALDE 6. MAÇ HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasında yapılan Beko Basketbol Ligi play-off final serisi altıncı maçında, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal, protokol tribünündeki yerini aldı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın başlamasına 10 dakika kala protokol tribününe gelen Aysal'a sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Ünal Aysal'ın ismi salonda anons edilirken, taraftarlar ''Ünay Aysal'' diye bir süre tezahürat yaptı. Galatasaraylı birçok yönetici de karşılaşmayı protokol tribününde izlerken, eski başkanlardan Faruk Süren de tribünde yerini aldı. Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Ali Koç ve Semih Özsoy da protokol tribününden karşılaşmayı izledi. Galatasaraylı taraftarlar, ''Sahada Fenerbahçeli istemiyoruz, Ali Koç dışarı'' diye bağırdı. -FENERBAHÇE ÜLKER'DE KİNSEY OYNAMADI- Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija, serinin altıncı maçında Sean May'i kadroya alırken, yabancı sınırlaması nedeniyle Tarence Kinsey oynayamadı. Sakatlığının ardından serinin beşinci maçında ilk kez forma giyen Kinsey, bu akşam karşılaşmayı tribünden izledi. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mirsad Türkcan da takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yalnız bırakmadı. Maç başlayana kadar takımının benchinde oturan Mirsad, maç başlarken protokol tribünün altında kendilerine ayrılan yere geçti. -TARAFTARLAR YİNE COŞKUYLA DESTEKLEDİ- Final serisinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan iki maçta takımlarına büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, altıncı maçta da coşkuyla takımlarını destekledi. Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen Galatasaraylı taraftarlar, salonu tıklım tıklım doldurarak, tezahüratlarıyla rakip takım için baskılı bir ortam yarattı. Taraftarlar, sık sık ''Sarı kırmızı şampiyon cim bom bom'' diye tezahürat yaparak, oyuncularını motive etmeye çalıştı. -PANKARTA CEVAP- Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan serinin beşinci maçında tribünde açtığı ''Bildiğiniz bir oyun varsa onu oynayalım'' yazılı pankarta, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan serinin altıncı maçında yanıt verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın başında tribünde ''Bilmediğimiz tek oyun, masa başı oyunları'' yazılı pankart açtı.