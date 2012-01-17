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Spor

Dev Fenerbahçe forması imzaya açıldı İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2012 16:39

-Dev Fenerbahçe forması imzaya açıldı İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Vefat eden Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis anısına hazırlanan dev Fenerbahçe forması Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda imzaya açıldı. Fenerbahçe Kulübü sponsorlarından Türk Telekom'un, hazırladığı 25x30 metre ebatlarındaki dev formayı, stadın  Maraton Tribünü girişindeki Fenerbahçe Müzesi yanında gün boyu sarı-lacivertli taraftarlar ve kulüp personeli imzalayabilecek. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yarın Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile futbolcuların imzalayacağı forma, 19 Ocak Perşembe günü Kozyatağı'ndaki Kozzy AVM'de, 20 Ocak Cuma günü de Suadiye Fenerium mağazası önünde taraftarlara imzalatılacak. Dev Fenerbahçe forması son olarak, 21 Ocak Cumartesi günü, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında açılacak.

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