-DEV EKRANDA FİNAL MAÇI AMSTERDAM (A.A) - 07.07.2010 - Dünya Kupası'nda Hollanda'nın oynayacağı final maçını, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Müze Meydanı'na kurulacak dev ekranda en az 100 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Amsterdam'ın yönetiminden sorumlu yetkililer, Dünya Kupası'nda 32 yıl aradan sonra finale çıkan Hollanda'nın final maçını izlemek için Müze Meydanı'na en az 100 bin kişiyi beklediklerini söylediler. Müze Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izlenebilecek final maçının, Rotterdam'da düzenlenecek Kuzey Deniz Caz Festivali'ndeki dev ekrandan da izlenebileceği belirtildi. Hollanda'nın finaldeki rakibi, bu akşam Almanya-İspanya arasında yapılacak maç sonunda belli olacak.