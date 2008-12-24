Dev dönme dolapta can pazarı

Motor bölümünde akşam saatlerinde çıkan ufak bir yangın nedeniyle birden duran dönme dolapta, olay anında 173 yolcu bulunduğu belirtildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dönme dolabın yere yakın olan kabinlerindeki yolcuları halatlarla yere indirirken, daha yukarıdaki bölümlerde bulunan insanlar, motordaki arızanın giderilmesini bekledi.2007 Ekim'inde hizmete giren dönme dolabın çapı 150, yerden en yüksek noktası ile arasındaki mesafesi ise 165 metre.Singapur turizmine büyük katkıda bulunması beklenen dönme dolabın yolcu otobüsü büyüklüğünde 28 adet kabini bulunuyor.