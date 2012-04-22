Şampiyonluk Kadıköy'e kaldı

Sonucu merakla beklenen devlerin mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe olurken, puan farkı 2'ye indi. Süper Lig şampiyonu, son hafta Kadıköy'de oynanacak maçın ardından belli olacak.

Konuk ekip, 17. dakikada Reto Ziegler'in golüyle öne geçti. Selçuk İnan, 68. dakikada frikikten attığı şık golle skora eşitlik getirdi. Son sözü 79. dakikada Miroslav Stoch söyledi. Bitime 4 hafta kala sarı-kırmızılı ekip, 42 puanda kaldı. Kritik deplasmanda istediği sonucu alan sarı-lacivertliler, 40 puana yükseldi. Lider Galatasaray, Cumartesi günü Trabzon deplasmanına çıkacak. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

GALATASARAY: 1 - FENERBAHÇE: 2

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Fernando Muslera, Emmanuel Eboue, Semih Kaya, Tomas Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar (Dk. 88 Sabri Sarıoğlu), Felipe Melo, Selçuk İnan, Emre Çolak (Dk. 61 Aydın Yılmaz), Johan Elmander, Necati Ateş (Dk. 77 Milan Baros)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Joseph Yobo, Bekir İrtegün, Reto Ziegler, Mehmet Topuz, Cristian Baroni, Selçuk Şahin, Caner Erkin, Alex de Souza (Dk. 72 Miroslav Stoch), Moussa Sow (Dk. 40 Bienvenu)

Muhteşem kareografi

Galatasaray taraftarları, Pegasus Tribünü'nde 3 boyutlu bir koreografi gerçekleştirdi. Saldırı pozisyonunda iki ayağı üzerine kalkmış bir aslan, önünde boğaz köprüsü, Şükrü Saracoğlu Stadı ve şampiyonluk kupasının yer aldığı koreografinin üst kısmında, "Saracoğlu'nu yakın, şampiyonluk daha yakın" yazısı yer aldı.

İlk 11'de tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'a karşı oynatamadığı Emre Çolak'ı, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya sürdü. Albert Riera'yı ise yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe yönetimi kapıda karşılandı

Türk Telekom Arena'ya Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir ile Hakan Dinçay, Turan Şahin ve Ünal Uzun gelirken, sarı-lacivertli idarecileri Galatasaray İkinci Başkanı Ali Dürüst, Emir Sarıgül, Ali Gürsoy ve Sedat Doğan, kapıda karşıladı. Sarı-kırmızılılar, Fenrebahçe yöneticilerini maç öncesi yemekte ağırladılar.

Ali Yavaş'a plaket

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski futbolcusu, menajeri ve alt yapı sorumlusu Ali Yavaş'ı onurlandırdı. Karşılaşma öncesi Ali Yavaş'a kulüp ikinci başkanı Ali Dürüst tarafından plaket verilirken, sarı-kırmızılı tribünler da Yavaş'ı alkışladı.

Taraftarlar stadı doldurdu

Fenerbahçe taraftarları Türk Telekom Arena'da yerlerini alamazken, Galatasaray taraftarları tribünleri tamamen doldurdu.

TFF Başkanı Demirören, statta yerini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemek üzere Türk Telekom Arena'ya geldi.

Bakan Çağlayan, derbi maçta

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da derbiyi yerinde takip edenler arasında yer aldı. Çağlayan, protokol tribününde yerini aldı.

Arena'da ilk kez hafta sonu karşılaştılar

Geçen sezon ve bu yıl normal sezondaki maçlar hafta içine denk gelirken, iki ekip Türk Telekom Arena'da hafta sonunda ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Emre'nin yerine Selçuk

Emre'nin yerine orta alanda Selçuk Şahin'i görevlendiren Aykut Kocaman, diğer 10 oyuncusunu ise Trabzonspor karşısında sahaya sürdüğü isimlerden oluşturdu. Fenerbahçeli futbolcu, sarı-lacivertli forma altındaki 4. sezonunda 3. kez Galatasaray derbisi kaçırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dk. 17: Fenerbahçe, savunma arkasına koşu yapan Reto Ziegler'in golüyle ezeli rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Dk. 40 Sakatlık geçiren Sow, yerini Bienvenu'ye bıraktı. Dk. 44: Ceza sahasında topu önünde bulan Elmander'in vuruşu üstten auta gitti. Dk. 45: Kaleciyle karşı karşıya kalan Necati, Volkan'ı mağlup edemedi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Dk. 49: Elmander'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Necati, zor olanı yaptı ve golü kaçırdı.

Dk. 49: Elmander'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Necati, zor olanı yaptı ve golü kaçırdı. Dk. 68: Galatasaray'da Selçuk İnan, frikikten attığı golle skora eşitlik getirdi.

Dk. 79: Oyuna sonradan giren Stoch, düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.