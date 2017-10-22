Dev derbinin ilk yarısında eşitlik bozulmadı

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 (İLK YARI)

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz (Dk. 19 Iasmin Latovlevici), Jason Denayer, Fernando, Badou Ndiaye, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Giuliano, Vincent Janssen

SARI KARTLAR: Dk. 10 Mariano, Dk. 24 Denayer, Dk. 34 Belhanda (Galatasaray) - Dk. 44 Neto (Fenerbahçe)

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

3\'üncü dakikada Galatasaray mücadelenin ilk tehlikesini yarattı. Younes Belhanda\'nın kullandığı duran topta yaşanan karambol sonucunda top Feghouli\'nin önünde kaldı. Feghouli\'nin vuruşu savunmadan dışarı gitti.

6\'ncı dakikada Fenerbahçeli Janssen Serdar Aziz\'e yaptığı müdahalenin ardından topu filelere gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır, Janssen\'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü geçersiz saydı.

20\'nci dakikada Bafetimbi Gomis rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Kameni kurtardı.

21\'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen ortaya Valbuena ve Muslera yükseldi, ikisi de topa dokunamayınca meşin yuvarlak boşta kaldı. Sarı-kırmızılı takımın savunması topu uzaklaştırdı.

27\'nci dakikada Galatasaray Fenerbahçe yarı alanında topu kaptı ve hızlı çıktı. Gomis topu ayağından açtı, seken top Feghouli\'ye geldi. Feghouli, Belhanda\'ya, Belhanda, Tolga\'ya verdi. Tolga\'nın vuruşu savunmadan sekerek kaleci Kameni\'de kaldı.

30\'uncu dakikada Maicon meşin yuvarlağı içeri gönderdi, Belhanda\'nın vuruşu üstten dışarı gitti.

40\'ıncı dakikada Fenerbahçe Janssen ile tehlikeli geldi. Hollandalı oyuncunun vuruşu üstten auta çıktı.

43\'üncü dakikada Fenerbahçe Ozan Tufan\'la topu çaldı. Valbuena\'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Janssen, kötü bir vuruş yaptı ve top dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

