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Spor

Dev derbinin hakemi Ali Palabıyık

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı

21 Eylül 2017 16:18

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30\'da Ülker Stadyumu\'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin 4\'üncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
Diğer maçların hakemleri ise şu şekilde:
22 EYLÜL CUMA
20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor / Alper Ulusoy
23 EYLÜL CUMARTESİ
14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor / Özgür Yankaya
16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir / Cüneyt Çakır
24 EYLÜL PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor / Serkan Tokat
14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe / Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Kayserispor / Ümit Öztürk
19.30 Bursaspor - Galatasaray / Fırat Aydınus
25 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor / Mete Kalkavan

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