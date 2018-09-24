Dev derbide kazanan yok

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1'lik skorla mağlup olarak üzülen Fenerbahçe, bu maçın ardından ligin 6. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Pepe'nin orta sahada sağ kanattan gönderdiği uzun pasta Roman Neustadter'den seken topu önünde bulan Ryan Babel, ceza sahası dışından dönerek yaptığı sert vuruşla Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Andre Ayew'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Loris Karius'un solundan ağlarla buluştu ve Fenerbahçe maçta durumu eşitledi: 1-1. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve dev derbi beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin sonunda Caner Erkin, hakeme itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde Fenerbahçe puanını 7'ye çıkarırken, Beşiktaş 11 puana yükseldi.

Mücadelenin ilk 11'leri

Fenerbahçe: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani.

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Babel, Quaresma, Ljajic, Cyle Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş