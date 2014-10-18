Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu kritik maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

İşte ilk 11’ler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bruno, Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Meireles, Alper Potuk, Kuyt, Emenike

Galatasaray: Muslera, Veysel, Chedjou, Semih, Tarık, Melo, Dzemaili, Selçuk, Olcan, Sneijder, Burak

Burak yetiştirildi

Galatasaray’da 2 haftalık endişeli bekleyiş sona erdi. Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz’ın oynayıp oynamayacağı kesinleşti. 12 gündür yoğun bir tedavi gören tecrübeli futbolcu,Fenerbahçe derbisinde forma giyecek. Kayseri Erciyesspor maçında sağ adalesindeki iç yan bağları yırtılan ve kemik ödemi oluşan Burak, Galatasaray Kulübü doktorlarının yoğun çalışmaları sonucunda dev maça yetiştirildi. Golcü futbolcu ağrılarını dindirmesi adına özel bir bandajla sahada olacak.



Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Derbide dördüncü hakem olarak Alpaslan Dedeş, ilave yardımcı hakemler olarak da Süleyman Abay ile Hakan Ceylan görev alacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi derbi maça taraftarları uğurladı

Süper lig'in 6. hafta mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, tesislerden hareket ederek maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'ya doğru yola çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi maç öncesi takımlarına meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde destek verdi. Galatasaray takımını taşıyan otobüs, sevgi gösterileri altında tesislerden ayrılarak stada doğru yola çıktı. Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarına destek oldu. Tesislerin önünde toplanan taraftarlar futbolculara moral verdi. Sarı-lacivertlileri taşıyan otobüs de sevgi gösterileri eşliğinde stada gitti.