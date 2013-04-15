T24 LogoT24 Logo
Spor

Dev derbide Aslan kükredi!

Galatasaray Medical Park derbi mücadelesinde Fenerbahçe Ülker’i 66-53'lük skorla mağlup etti

15 Nisan 2013 10:05

Beko Basketbol Ligi’nde lider Galatasaray Medical Park Abdi İpekçi Spor Salonu’nda konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i 66-53 mağlup etti.

Beko Basketbol Ligi’nin 26.haftasındaki derbi mücadelesinde Abdi İpekçi Spor Salonu’nda kadın ve çocuk taraftarların izlediği mücadelede Galatasaray Medical Park adına Boniface N’dong 14 sayı- 5 ribaund- 1 asist, Ender Arslan 12 sayı- 6 asist, Manuchar Markoishvili 11 sayı- 5 ribaund- 1 asist, Carlos Arroyo 9 sayı- 8 ribaund- 5 asist ve Ersin Dağlı da 8 sayı- 12 ribaund- 3 asistle maçı tamamladı.

Fenerbahçe Ülker’de ise Bo McCalebb 17 sayı- 7 ribaund- 3 asist ve David Andersen 11 sayı- 2 ribaund ve Bojan Bogdanovic de 8 sayı- 5 ribaund ile mücadeleyi noktaladı.

Diğer yandan Galatasaray Medical Park’ta Engin Atsür, mücadelenin ilk periyotunda aşil tendonundan sakatlandı.

Oyuna iki takımda hücumda tutuk başlarken, 4.dakikayı Ersin Dağlı’nın basketiyle Galatasaray Medical Park 7-4 önde geçti. Reklam molasının ardından Bojan Bogdanovic’in sayılarına Ersin ile karşılık veren Sarı Kırmızılılar, ilk periyotu da 15-12 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyotuna hızlı başlayan Galatasaray Medical Park, Furkan, Ender, Markoishvili ve Macvan’ın sayılarıyla 9-2’lik bir seri yakaladı ve farkı da 10 sayıya çıkarttı (24-14). David Andersen’in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla rakibinin serisine son veren Fenerbahçe Ülker, İlkan Karaman’ın da isabetiyle durumu 31-25’e getirdi. Devreyi de Galatsasaray Medical Park 34-30 önde kapattı.

Üçüncü periyotta Boniface N’dong ile pota altını iyi kullanan Sarı Kırmızılılar, Ender Arslan’ın da devreye girmesiyle 16-0’lık bir seri yakalayarak skoru 50-34’e getirdi. Son iki dakikada potasında sayı görmeyen Fenerbahçe Ülker, Bo McCalebb’in de önderliğinde hücumdaki suskunluğunu bozdu. Galatasaray Medical Park, son 10 dakikalık bölüme 50-43 üstün girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin final periyotunda 36.dakikada Boniface N’dong’un basketiyle 12 sayılık farkı yakalayan Galatasaray Medical Park, maçtan da 66-53 galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY MEDICAL PARK: 66 - FENERBAHÇE ÜLKER: 53

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Engin Kennerman, Halil Baldemir, Kaan Büyükçil
Galatasaray Medical Park: Arroyo 9, Cenk Akyol, Markoishvili 11, Ersin Dağlı 8, Ndong 14, Engin Atsür, Macvan 7, Gordon 1, Furkan Aldemir 4, Ender Arslan 12
Fenerbahçe Ülker: McCalebb 17, Sato 3, Bogdanovic 8, Kaya Peker 2, Oğuz Savaş 2, Ömer Onan 6, Andersen 11, Barış Ermiş, Emir Preldzic 1, İlkan Karaman 3
        
1. Periyot: 15-12
Devre: 34-30
3. Periyot: 50-43

ETİKETLER

galatasarayfenerbahçebasketbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24