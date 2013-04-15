Dev derbide Aslan kükredi!

Beko Basketbol Ligi’nde lider Galatasaray Medical Park Abdi İpekçi Spor Salonu’nda konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i 66-53 mağlup etti.

Beko Basketbol Ligi’nin 26.haftasındaki derbi mücadelesinde Abdi İpekçi Spor Salonu’nda kadın ve çocuk taraftarların izlediği mücadelede Galatasaray Medical Park adına Boniface N’dong 14 sayı- 5 ribaund- 1 asist, Ender Arslan 12 sayı- 6 asist, Manuchar Markoishvili 11 sayı- 5 ribaund- 1 asist, Carlos Arroyo 9 sayı- 8 ribaund- 5 asist ve Ersin Dağlı da 8 sayı- 12 ribaund- 3 asistle maçı tamamladı.

Fenerbahçe Ülker’de ise Bo McCalebb 17 sayı- 7 ribaund- 3 asist ve David Andersen 11 sayı- 2 ribaund ve Bojan Bogdanovic de 8 sayı- 5 ribaund ile mücadeleyi noktaladı.

Diğer yandan Galatasaray Medical Park’ta Engin Atsür, mücadelenin ilk periyotunda aşil tendonundan sakatlandı.

Oyuna iki takımda hücumda tutuk başlarken, 4.dakikayı Ersin Dağlı’nın basketiyle Galatasaray Medical Park 7-4 önde geçti. Reklam molasının ardından Bojan Bogdanovic’in sayılarına Ersin ile karşılık veren Sarı Kırmızılılar, ilk periyotu da 15-12 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyotuna hızlı başlayan Galatasaray Medical Park, Furkan, Ender, Markoishvili ve Macvan’ın sayılarıyla 9-2’lik bir seri yakaladı ve farkı da 10 sayıya çıkarttı (24-14). David Andersen’in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla rakibinin serisine son veren Fenerbahçe Ülker, İlkan Karaman’ın da isabetiyle durumu 31-25’e getirdi. Devreyi de Galatsasaray Medical Park 34-30 önde kapattı.

Üçüncü periyotta Boniface N’dong ile pota altını iyi kullanan Sarı Kırmızılılar, Ender Arslan’ın da devreye girmesiyle 16-0’lık bir seri yakalayarak skoru 50-34’e getirdi. Son iki dakikada potasında sayı görmeyen Fenerbahçe Ülker, Bo McCalebb’in de önderliğinde hücumdaki suskunluğunu bozdu. Galatasaray Medical Park, son 10 dakikalık bölüme 50-43 üstün girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin final periyotunda 36.dakikada Boniface N’dong’un basketiyle 12 sayılık farkı yakalayan Galatasaray Medical Park, maçtan da 66-53 galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY MEDICAL PARK: 66 - FENERBAHÇE ÜLKER: 53

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Engin Kennerman, Halil Baldemir, Kaan Büyükçil

Galatasaray Medical Park: Arroyo 9, Cenk Akyol, Markoishvili 11, Ersin Dağlı 8, Ndong 14, Engin Atsür, Macvan 7, Gordon 1, Furkan Aldemir 4, Ender Arslan 12

Fenerbahçe Ülker: McCalebb 17, Sato 3, Bogdanovic 8, Kaya Peker 2, Oğuz Savaş 2, Ömer Onan 6, Andersen 11, Barış Ermiş, Emir Preldzic 1, İlkan Karaman 3



1. Periyot: 15-12

Devre: 34-30

3. Periyot: 50-43