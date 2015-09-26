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Spor

Dev derbi öncesi ilk 11'ler şekillenmeye başladı

Beşiktaş'ta Quaresma'nın da derbiye kulübede başlaması bekleniyor

26 Eylül 2015 11:57

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın (27 Eylül 2015) oynanacak derbi öncesi iki takımda ilk 11'ler şekillenmeye başladı.

Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadyumunda konuk edecek. Karşılaşmanın hakemi ise Halsi Özkahya.

 

Oğuzhan geliyor, Quaresma kulübeye

 

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Oğuzhan orta sahada Atiba'nın yanındaki yerine geçerken Gençelrbirliği maçındaki performansı tartışmalara sebep olan Quaresma'nın da derbiye kulübede başlaması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu; Tolga - Beck, Rhodolfo, Ersan, Tosic - Oğuzhan, Atiba - Gökhan, Sosa, Olcay Gomez

 

Markovic ve Kjaer sahada 

 

Sarı lacivertlilerde ise sakatlığı geçen Kjaer'in defansta Alves'in yanındaki yerini alması bekleniyor. Bursaspor maçındaki performansı beğeni toplayan yeni transfer Markovic'in ise derbide ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu:

Volkan - Şener, Kjaer, Alves, Hasan Ali - Mehmet Topal, Meireles, Ozan - Markovic, Van Persie, Nani  

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