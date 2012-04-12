Dev derbi nefes kesti

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray Medical Park , Furkan Aldemir'in skorer oyunu ile Fenerbahçe Ülker'i 84-72 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Maçın yıldızı 18 sayı 12 ribauntluk performansı ile Galatasaray'ın genç oyuncusu Furkan Aldemir olurken Fenerbahçe Ülker'de ise 13 sayı kaydeden Ukic takımının en skorer ismi oldu.

Maçtan notlar

Furkan Aldemir ve Roko Ukic’in karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelenin ilk dakikalarında Galatasaray Medical Park, boyalı alanı etkili kullanarak skor üretti. Reklam molasına Bogdanovic’in sayılarıyla giden Fenerbahçe Ülker, 7.dakikaya girilirken de durumu 13-13’e getirdi. Son bölümde iki takımda hücumda skor bulmakta zorlanmazken, Engin Atsür’in pasında Oğuz Savaş’ın basketiyle Sarı Lacivertliler ilk periyotu 20-23 önde tamamladı. İkinci periyotun ilk dakikalarında Luksa Andric ile beş sayı birden bulan Galatasaray Medical Park, durumu da 25-23’e getirdi. Savunmadaki direncini arttıran ve Roko Ukic ile Oğuz Savaş ikilisiyle de 10-2’lik seri yakalayan Sarı Lacivertliler, 27-33 öne geçti. Mola alan ev sahibi ekip, Jaka Lakovic’in önderliğinde 14-5’lik bir seri yakalayarak devre sonunda soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Üçüncü periyota iyi başlayan Galatasaray Medical Park, savunmada iyi bir oyun ortaya koymasının yanı sıra hücumda da Furkan Aldemir, Nihad Dedovic ve Cevher Özer üçlüsüyle bulduğu 7 sayıyla farkı 8 sayıya çıkarttı (46-38). Temponun yükselmesi üzerine mola alan Sarı Lacivertliler, Bojan Bogdanovic ve Oğuz Savaş ikilisinin sayılarıyla da hücumdaki suskunluğunu bozdu. Ancak Tutku ile Andric’in sayılarıyla kontrolü yeniden eline alan Galatasaray Medical Park, periyotu da 12 sayı farkla 62-50 önde tamamladı. Son 10 dakikalık bölüme Jamon Lucas’ın serbest atış çizgisinden bulduğu iki sayıyla başlayan Sarı Kırmızılılar, Jaka Lakovic’in de dış atışlardaki yüksek isabet oranıyla 35.dakikada 20 sayılık farkı yakaladı (78-58). Bu dakikadan sonra yakaladığı skor avantajını koruyan Galatasaray Medical Park, mücadeleden de 84-72 galibiyetle ayrılmayı başardı.

SALON: Abdi İpekçi Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar – Murat Biricik – Ahmet Ersan Ergüler

GALATASARAY MEDİCAL PARK (84): Jaka Lakovic 17 (3 ribaund- 3 asist), Mert Shumpert 2 (3 ribaund- 1 asist), Tutku Açık 5 (1 ribaund- 3 asist), Luksa Andric 12 (5 ribaund), Furkan Aldemir 18 (12 ribaund), Jamon Lucas 12 (5 ribaund- 1 asist), Ender Arslan 3, Cevher Özer 4 (1 ribaund), Boris Savovic (3 ribaund- 1 asist), Nihad Dedovic 11 (4 ribaund- 2 asist)

FENERBAHÇE ÜLKER (72): Roko Ukic 13 (1 asist), Mirsad Türkcan 5 (5 ribaund), Ömer Onan 5 (1 ribaund- 1 asist), Engin Atsür 7 (2 ribaund- 2 asist), Kaya Peker 5 (3 ribaund), James Gist 11 (2 ribaund), Oğuz Savaş 12 (4 ribaund- 2 asist), Bojan Bogdanovic 8 (3 ribaund- 3 asist), Emir Preldzic 6 (4 ribaund- 4 asist)

1.PERİYOT: 20-23

2.PERİYOT: 19-15

3.PERİYOT: 23-12

4.PERİYOT: 22-22