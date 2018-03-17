Dev derbi için nefesler tutuldu; işte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın dev derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine karşı sahada olacak.

Süper Lig'de iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Konuk edeceği lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak.

Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak.

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip ise, derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

Derbi kaçta? Hangi kanalda?

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Fenerbahçe'de sakatlık

Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı'nın derbide forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

Mariano cezalı, Eren Derdiyok sakat

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak. Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı.

Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

Öte yandan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

Fenerbahçe iç sahada...

Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi. Taraftarı önünde bu sezon 12 maça çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü. Aradan geçen 25 yılda sahasında üst üste 2 yenilgi almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

Galatasaray'ın deplasman performansı

Fenerbahçe ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.