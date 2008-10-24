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Spor

Dev derbi ertelenecek mi?

Galatasaray'ın, Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynanacağı 'dev derbi'nin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı b

24 Ekim 2008 03:00

Galatasaray'ın, Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynanacağı 'dev derbi'nin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı belirtildi!..

Lig TV'de yayınlanan Futbol Gündemi programında, Oğuz Tongsir'in bildirdiği habere göre; sarı kırmızılı yönetim, 6 Kasım Perşembe günü UEFA Kupası B Grubu 2. maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak olması nedeniyle, 9 Kasım Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile yapacağı maçın Pazartesi gününe ertelenmesi için Federasyon'a başvuracak!..

Federasyon'un ve Fenerbahçe'nin bu başvuruya ne tepki vereceği merakla bekleniyor!..

Bu arada sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisi sonrası 13 Kasım Perşembe günü Fortis Türkiye Kupası ikinci maçında Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise kupada ikinci haftayı bay geçecek!..

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