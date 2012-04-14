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Spor

Dev derbiye yağmur engeli

TFF'den yapılan açıklamada Beşiktaş-Galatasaray derbisinin, 16 Nisan Pazartesi günü oynanacağı belirtildi

14 Nisan 2012 22:18

Beşiktaş - Galatasaray derbisi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, yoğun yağış nedeniyle ertelendi. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Beşiktaş İnönü Stadı'nın da zemini oldukça ağırlaştırmıştı. Karşılaşmadan saatler önce büyük su birikintilerinin göze çarptığı zeminde, saatler boyunca temizleme çalışmaları sürdürüldü. Ancak son dakikaya bunun da bir etkisi olmadı ve sahaya son kontrol için çıkan hakem Hüseyin Göçek, kararını olumsuz yönde verdi ve mücadeleyi erteledi.

 

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