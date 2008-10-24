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Spor

Dev derbi CNN'de

CNN İnternational, internet sayfasında yer verdiği 'Ölüm kalım derbileri' başlıklı haberinde, dünyanın en heyecanlı 10 derbisini sıraladı.

24 Ekim 2008 03:00


CNN İnternational, internet sayfasında yer verdiği 'Futbolun ilk 11'i: Ölüm kalım derbileri' başlıklı haberinde, dünyanın en heyecanlı 10 derbisini sıraladı.

İskoçya'nın Celtic ile Glasgow Rangers takımlarını birinciliğe koyan CNN, Galatasaray - F.Bahçe derbisini 5. sıradan verdi. CNN, G.Saray-Fenerbahçe derbisini anlatırken Boğaz'ın İstanbul'u Avrupa ve Asya yakaları olmak üzere ikiye ayırdığını belirterek, "Avrupa yakasında geleneksel olarak daha zengin olan G.Saray, Asya yakasında ise taraftarlarını çoğunlukla işçi sınıfının oluşturduğu F.Bahçe bulunuyor." yorumunda bulundu.

Ancak Fenerbahçe'nin son zamanlarda kulübe para kazandıran çok sayıda zengin taraftar kazandığını belirten CNN, bunun da dengeleri bozduğunu belirtti. Bugünlerde iki takım arasında ne saha içinde ne de saha dışında pek fark olmadığını kaydeden CNN, Türkiye'de son 5 yıl içinde lig şampiyonluklarının bu iki takım arasında paylaşıldığını ve iki takımın da 17 şampiyonluğu bulunduğunu aktardı. Öte yandan 10. haftadaki F.Bahçe-G.Saray derbisinin 9 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacağı açıklandı.




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