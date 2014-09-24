Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nu yuttu!

Giresun'da şiddetli fırtına nedeniyle yükselen dalgaların sular altında bıraktığı Karadeniz Sahil Yolu, fırtınanın dinmesi ve suyun tahliye edilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, dalgaların su altında bıraktığı sahil yolunda fırtınanın etkisinin azalmasının ardından Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından sahil yolunda ve Osman Ağa Meydanı'nda biriken sular tahliye edildi. Sahil yolundaki park halindeki araçlarda dalgalar nedeniyle hasar oluştuğu görüldü.

Yoldaki suyun tahliye edilmesinin ardından Bulancak ilçesinde Trabzon yönüne, Keşap ilçesinde de Giresun yönüne kapatılan Karadeniz Sahi Yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte fırtınanın neden olduğu hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Fındıklı'da caddeler ve sokaklar su altında kaldı

Fındıklı ilçesinde de etkili yağış nedeniyle Arılı Deresi taştı, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış dolayısıyla ilçe merkezinden geçen Arılı Deresi taştı, dere kenarındaki cadde ve sokakları bu bastı.

Yağış yüzünden ilçenin Merkez Mahallesi Ada mevkisinde de rögarların suyu almaması nedeniyle sokaklar suyla doldu.

Ev ve iş yerlerinin zarar görmediği şiddetli yağışta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye görevlileri anons yaparak vatandaşları uyardı.

Belediye görevlileri, cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.