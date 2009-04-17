Dev dalga, Saylan'ı durduramadı

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Saylan, dün akşam (16 Nisan 2009) saat 19.00'da canlı yayında Kanal D Ana Haber'e konuk oldu ve Mehmet Ali Birand ile birlikte yeni bir yardım kampanyası başlattı.Mehmet Ali Birand, bugün de sürecek kampanya çerçevesinde Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Kanal D ekranlarında konuk etti. Birand, programında tüm Türkiye'yi derneğe ve binlerce öğrenciye desteğe çağırdı. Canlı yayına evinden bağlanan Saylan'ı fazla yormak istemeyen Birand, kampanyaya gösterilen ilgiyi Saylan'la paylaştı.Türkan Saylan burs alan öğrencilerin bilgilerini içeren evrakların ve bilgisayar kayıtlarının halen kendilerine verilmediğini söylerken bu yüzden öğrencilere paralarını veremediklerini belirtti.Tüm Türkiye, iki gün sürecek olan bu anlamlı kampanyada, Türkiye İş Bankası Kuledibi Şubesi'nin (Şube Kodu: 1078) 250469 numaralı hesabına bağışta bulunabilecek. Ayrıca 5414'e boş SMS göndererek, SMS başı 5 TL bağışlayabilecek ve binlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunabilecek.Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında birçok şubesine baskın düzenlenen Saylan, dün hastane çıkışında kameraların karşısına geçip ve "Giderken daha namuslu bir dünya bırakmak istiyoruz. Ülkemizi sattırmayız, böldürmeyiz. Her devrimin bir karşı devrimi vardır. Devrimimizi korumak zorundayız. Bir süre daha yaşamam lazım demişti" dedi.