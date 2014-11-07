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Dünya

Dev çikolata markası IŞİD yüzünden milyonlarca euro zarar etti, ismini değiştiriyor

Belçika'nın önemli çikolata üreticilerinden biri marka ismini değiştirme kararı aldı

07 Kasım 2014 08:58

Belçikalı çikolata üreticisinin adı, IŞİD'in İngilizce kısaltması ISIS’ti ve bu nedenle zarara uğrayan şirket isim değişikliğine gitti.

Bu nedenle bir yıl içinde milyonlarca Euroluk zarar eden şirket, 1923'ten bu yana taşıdığı ismi değiştiriyor.

Belçika'nın önemli çikolata üreticilerinden biri marka ismini değiştirme kararı aldı.

Gerekçe, markanın adının, Irak ve Şam İslam Devleti IŞİD'in İngilizce kısaltması ISIS olması.

Bu nedenle bir yıl içinde milyonlarca Euroluk zarar eden şirket, 1923'ten bu yana taşıdığı ismi değiştiriyor.

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