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Dünya

Dev buzul parçası koptu

Grönland'daki Petermann buzulundan dev bir parça koptu.

08 Ağustos 2010 03:00

T24 - Grönland'daki Petermann buzulundan dev bir parça koptu.

ABD'deki Delaware Üniversitesi araştırmacıları, 1962 yılından bu yana kopan en büyük buz parçasının 260 kilometrekare büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Üniversiteden Prof. Andreas Muenchow, buz kütlesinin, Petermann buzulunun kuzey-batı bölümünden koptuğunu söyledi.

Dev buz parçasının kışın yerinde donabileceği ya da Grönland ve Kanada arasına kayabileceği belirtildi.

Petermann buzulunda geçen yıl çatlaklar gözlendiği ve dev buz parçasının kopmasının beklenmedik bir durum olmadığı ifade edildi.

Buz parçasının güneye inmesi durumunda bölgedeki deniz trafiğinin etkilenebileceği de kaydediliyor.

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