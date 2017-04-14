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Dünya
Deutsche Welle

Dev bombalı saldırı: 36 IŞİD üyesi öldürüldü

ABD, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Afganistan'a en büyük bombalarından birini attı. IŞİD'in gizli tünellerinin vurulduğu saldırıda 36 militanın öldürüldüğü bildirildi.

14 Nisan 2017 14:36

ABD'nin, ordunun elindeki en büyük bombalardan biriyle Afganistan'da IŞİD'e ait mevzileri vurduğu bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada vurulan hedefte 36 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında sivillerin zarar görmediğini açıkladı. IŞİD'in Afganistan'daki saldırıları için önemli bir destek noktası olan gizli tünellerinin yıkıldığı bilgisi verildi. Pentagon, ülkenin doğusundaki Nangarhar'da 'stratejik öneme sahip" destek noktası vurulduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Afganistan'daki bombalı saldırıyı "Çok, çok başarılı bir operasyon" olarak değerlendirdi.

ABD, Afganistan'daki IŞİD hedefini vurmak için nükleer başlıklı olmayan ‘en büyük bombalarından’ birini ilk kez devreye soktu. GBU-43 tipi olduğu belirtilen yaklaşık on tonluk patlayıcı içerikli bombanın ilk kez 2003 yılında test edildiği bildirildi.

GPS uydu sistemi üzerinden hedefe yönlendirilen bombanın özellikle karada ya da yerin altındaki uzak hedeflerin vurulmasında oldukça yüksek tesire sahip olduğu belirtildi.

Geçen hafta sonunda bir Amerikan askerinin Afganistan'daki cihatçılar tarafından öldürüldüğü bildirilmişti. ABD ordusunun Afganistan'daki komutanı General John Nicholson, 'dev bombanın' kullanıldığı operasyona gerekçe olarak cihatçıların artan kayıpları sonrası patlayıcı madde depolamalarını, sığınaklar kurup tünel açmalarını gösterdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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