Dev bankaya dev talip

Uluslararası piyasaların en önemli gündem maddesi olan dev yatırım bankası Lehman Brothers'a yeni bir talip çıktı.



Wall Street Journal, Bank of America'nın Lehman ile ilgilendiğini yazdı.



1850 yılında üç Alman göçmen tarafından pamuk ticareti yapmak için kurulan Lehman Brothers ile ilgili haberler piyasaların kaderini çizmeye devam ediyor.



Dünyanın en büyük yatırım bankaları arasından yer alan Lehman'ın mortgage krizinin ardından bir türlü toparlanamaması ve açıkladığı dev zarar tüm mali piyasaları olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar bir an önce Lehman ile ilgili problemin çözülmesini bekliyor.



Lehman'ın Güney Kore hükümetine ait Kore Gelişim Bankası (KDB) ile yaptığı ortaklık görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan piyasalar, dün gelen bir haberle umut tazeledi. Finans çevrelerinin çok yakından izlediği bir gazete olan Wall street Journal'ın Lehman ile Bank of America'nın ilgilendiğini yazdı. Buna göre Lehman Brtohers'ın tamamının Bank of America'ya satışı olası gözüküyor.



Lehman'ın olası satış haberi piyasalarda hareket yarattı. ABD borsaları yönünü yukarı çevirirken, Asya borsalarında da yükseliş izlendi.



Şirket hisseleri pul oldu



Öte yandan Lehman hisseleri yaşanan gerginlikten fazlasıyla etkileniyor. Hisseler dün yüzde 48 daha düştükten sonra yüzde 42 kayıpla kapandı. Şirketin piyasa değeri de ufak bir aracı kurum gibi 3 milyar dolara kadar indi.



Lehman'ın en büyük rakiplerinden biri olan Goldman Sachs'ın piyasa değeri ise 62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.