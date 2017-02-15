Dev bankadan 'Horoz Yılı' uyarıları

Çin, geleneksel hayvan takvimine göre 'Maymun Yılı'nı geride bırakarak 'Horoz Yılı'na girerken, Goldman Sachs analistleri ülke ekonomisini tehdit eden riskleri sıraladı.

Çin konusunun küresel endişeler listesinde alt sıralara inmiş gibi göründüğünü, ancak hâlâ önemli riskler bulunduğunu söyleyen analistler, yaşanan kredi patlamasının aniden kesilmesi veya enflasyondaki artış karşısında sert politikaların devreye girmesi gibi kritik tehditler olduğunu söyledi.

Kredi balonu

BusinessHT'nin, Bloomberg News'ten referans verdiği haberine göre, endişelerinin en büyük kaynağı ise konut sektörü ve kredilerde artış.

Analistler büyümede sert bir inişten ziyade ılımlı bir yavaşlama beklese de, ucuz kredileri dizginlemek için alınan önlemlerin konut gibi kritik sektörler üzerinde baskı yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Veriler de bu endişelerin haksız olmadığını gösterir nitelikte. Dün açıklanan rakamlara göre Çin'de Ocak ayında verilen kredi hacmi İsveç veya Polonya'nın ekonomik büyüklüğünden daha fazla. Yeni verilen kredileri gösteren toplam finansman 3,74 trilyon yuanla (545 milyar dolar) rekor seviyeye çıktı.

İşte tüm bunlar kredi patlamasının ne kadar sürebileceğine dair korkuları artırıyor.

Dış riskler

Goldman Sachs analistleri ülke ekonomisini tehdit eden dış risklere de dikkat çekti.

Bu noktada yavaşlayan talep ve Donald Trump'ın gelişiyle beraber artmasından korkulan ticaret bariyerlerinin etkisiyle ihracatta keskin bir düşüş beklentisinin yanı sıra Fed'in beklenenden hızlı faiz artırması da önemli riskler olarak öne çıkıyor.

"Çin'deki en büyük risklerin artan kredi dengesizlikleri etrafında şekillendiğini düşünüyoruz" diyen analistler, politikaların ekseninin değişmesi veya büyük bir dış şokun kredi koşullarında keskin bir sıkılaşmaya ve büyümeden sert inişe sebep olabileceğini belirtti.

Horoz Yılı nedir?

Horoz yılı, Çin takvimi için onuncu hayvanı temsil ediyor. Daha önce horoz yılı olarak yaşanan yıllar ise 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 ve 2005 yıllarıydı. 2017 horoz yılı ertesinde, bir sonraki horoz yılı ise 2029 olacak. 2017 horoz yılı için elementin ateş olması ise 60 yılda bir meydana gelen bir hadise.

Çin takvimi için yeni yıl yani 2017 horoz yılı, bizim kullandığımız güneş takvimine göre 28 Ocak’ta başladı. Horoz yılı 15 Şubat 2018 tarihinde sona erecek.