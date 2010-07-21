Dev baline tekneye çarpıp kaçtı

T24 - Yelkenli tekneyle Güney Afrika kıyılarını dolaşan çift hayatının şokunu yaşadı. Sakin bir günde açık denizde seyretmenin tadını çıkarırken bir anda denizin içinden yükselen balina ile şoke olan çift bir an için yolun sonuna geldiklerini düşündü.







Yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki balinanın sıçrayışı ve sonrasındaki kareler bir başka gezi teknesindeki turistler tarafından kaydedildi



Paloma Werner ve Ralph Mothes yaşadıkları bu olaydan yaralanmadan kurtuldukları için çok şanslı olduklarına inanıyor. Fiberglas olan teknenin dağılmamış olması da mucizevi olarak nitelendiriyor. Yaşadıkları bu şoke edici anın ardından balinanın geri gelmesinden korkan çift, yerle yeksan olan yelkenliye rağmen teknenin motoronu kullanarak yat limanına dönmeyi başardı.



Cape Town açıklarındaki son derece popüler bir nokta olan Hermanus'da yaşanan olayda, balinanın tekne ile aynı boyutta olduğunu ve inanılmaz derecede yakın olduğunu kaydeden Paloma Werner, balinayı 100 metre uzaklıktayken fark ettiklerini ancak böyle bir olayı yaşamayı beklemediklerini söyledi.



Tekneye çarpıp kaçan balina, teknenin yelkenlerini alaşağı ederken maceraperest çift, marinaya dönmeyi başardı.



Şoke olan çift, teknenin motorunu kullanarak geri dönmeyi başarabildiklerini belirtti. Uzmanlar yata çarpan balinanın oldukça genç olduğunu insanlarla iletişim konusunda tecrübesiz olduğunu ve teknekleri tanımadığını belirtiyor.



Bir başka uzman ise balinaların denizde iyi göremediklerini ve yollarını ses ile bulduklarını belirterek, Atlantik Okyanusu 'nda yılın bu zamanlarında çok fazla balina görüldüğüne işaret ediyor.



Balinanın agrasif bir tutumu olmadığını kaydeden görgü tanıkları daha sinirli bir yapısı olsaydı tekneyi rahatlıkla batırabileceğini ifade etti.

