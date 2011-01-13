-DEV ADAMLARIN RAKİPLERİ 30 OCAK'TA BELLİ OLACAK İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 30 Ocak Pazar günü kura çekimi yapılacak olan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi torbaları belirlendi. FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre (A) Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci torbada, Fransa, Hırvatistan ve Rusya ile birlikte yer aldı. İlk torbada, İspanya, Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya bulunurken, üçüncü torbada Almanya, Litvanya, Karadağ ve Belçika, dördüncü torbada Büyük Britanya, Makedonya, İsrail ve Gürcistan, beşinci torbada İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Bosna-Hersek, altıncı torbada ise Ukrayna, Letonya ve sonradan belirlenecek son iki takım bulunuyor. FIBA Avrupa'nın kuralları gereği, geçen yıl Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'na Avrupa kıtasından katılan 10 ülke, 2011 Avrupa Şampiyonası'nda da yer alma hakkı kazandı. Torbalarda yer alan ilk 10 takım 2009 Avrupa Şampiyonası'nda alınan sonuçlara göre sıralanırken, ilk 10 takımı takip eden 12 takım ise geçen yıl yapılan eleme turlarından alınan sonuçlara göre torbalarda kendilerine yer buldu. Sıralama yapılırken, galibiyet-mağlubiyet sayılarına bakılırken, burada yaşanan eşitlik durumunda ikinci kriter olarak da sayı averajları göz önüne alındı. Kura çekiminde son iki sıra şampiyonada yer alacak 23 ve 24. takımlara ayrıldı. 24 Ağustos 2011 tarihinde şampiyona öncesine yapılacak olan ilave takım belirleme turunda mücadele edecek Finlandiya, Macaristan ve Portekiz milli takımlarından ikisi yapılacak eleme turu sonunda şampiyonada yer alma hakkı kazanacak.