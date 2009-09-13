Dev adamın gözyaşları

Basketbolun efsane ismi Michael Jordan, basketbolda üstün başarı gösteren oyuncuları, antrenörleri, hakemleri ve bu sporun diğer önemli kişilerini içeren; bu spor için oldukça önemli bir müze olarak kabul edilen Naismith Memorial Basketball Hall of Fame’e kabul töreninde oldukça duygusal anlar yaşadı.



Teşekkür konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 46 yaşındaki eski basketbolcu, “İnsanlar benim gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğumu söylüyor. Jerry West, Elgin Baylor ya da Wilt Chamberlain gibi isimlere karşı oynamadım. Bu insanlardan daha iyi olup olmadığıma karar verecek kişi ben değilim” dedi. Jordan ile birlikte David Robinson, John Stockton, Jerry Sloan ve C. Vivian Stringer da Hall of Fame’e kabul edilme onurunu yaşadı.