Deutsche Welle: Star ve Akşam gazeteleri haberimizi çarpıttı

Deutsche Welle (DW), Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Ursula Schmidt ile DW Türkçe servisi tarafından yapılan söyleşinin Akşam ve Star gazetelerinde çarpıtılarak verilmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, NATO Parlamenterler Asamblesi Alman Heyeti Başkan Vekili Ursula Schmidt’in Deutsche Welle’ye verdiği mülakatta Türkiye’deki gelişmelere ilişkin eleştirel açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Schmidt'in sözlerinin iki Türk gazetesinde çıkan haberlerde çarpıtıldığı vurgulandı. Açıklamaya göre, bu haberlerde Schmidt'in "NATO'yu Türkiye'ye müdahale etmeye çağırdığı” iddiasına yer verildi.

Ursula Schmidt, DW Türkçe’ye verdiği 14 Ekim tarihli mülakatta “Türkiye halkının çoğunluğu Erdoğan’ın hâlihazırda izlediği politikaya onay vermiyor. Uluslararası gözlemciler de Anayasa referandumunun manipülasyonsuz olmadığını söylüyor. Her ne kadar AKP temsilcileri buna katılmasa da Türkiye'deki muhalefet milletvekilleri bizim gibi düşünüyor” şeklinde konuşmuştu.

DW’nin açıklamasında Star gazetesinde 15 Ekim’de yayımlanan haberde, Ursula Schmidt'in bu sözlerinin “Türkiye halkının çoğunluğu Erdoğan’ın izlediği politikaya onay vermiyor. Uluslararası gözlemciler de Anayasa referandumunun manipülasyon olmadığını söylüyor. Türkiye’deki muhalefet milletvekilleri de bizim gibi düşünüyor” şeklinde aktarıldığına dikkat çekildi.

Star gazetesindeki haberde, “Schmidt, Deutsche Welle’ye verdiği demeçte NATO’nun Türkiye’ye müdahale etmesi imasında bulundu” sözlerinin yer aldığı belirtilerek Schmidt’in DW’ye verdiği röportajda bu ifadenin bulunmadığı vurgulandı.

DW’nin açıklamasında, Star gazetesinde yer alan bu haberin Akşam gazetesi tarafından da yayımlandığı kaydedildi.

NATO Parlamenterler Asamblesi'ne rapor

Açıklamada, Ursula Schmidt’in 6-9 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında “Karadeniz Bölgesi’nde İstikrarın Geliştirilmesi” başlıklı bir rapor sunduğu hatırlatıldı. Schmidt’in bu raporda, Türk hükümetinin darbe girişimi sonrasında izlediği tutumla hukuk devleti ilkelerini ihlâl etmesini eleştirdiği belirtildi.

Schmidt’in, raporda NATO’nun salt bir askeri ittifak olmanın ötesinde bir değerler birliği olduğunun altını çizdiği ve müttefik bir ülke olan Türkiye’de son dönemde yaşanan ihlâllerden duyulan endişeye dikkat çektiği belirtildi.