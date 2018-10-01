Deutsche Welle: Alman yetkililer, Erdoğan'ın 136 kişilik liste vermediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'ya iletildiğini söylediği '136 kişilik FETÖ listesi'yle ilgili Berlin'den yalanlama geldi. Deutsche Welle'ye konuşan Alman hükümet kaynakları, Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında kendilerine Gülen yapılanması mensubu 136 kişi ile ilgili hukuki işlem yapılması talebini içeren bir liste verilmediğini söyledi.

DW'den Değer Akal'ın haberine göre, "Böyle bir liste bizde yok” diyen Alman yetkililer, ne Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ne de ziyareti sırasında, böyle bir liste teslimi yaşandığını aktardı.

Almanya ziyaretinin sonunda kendisine eşlik eden Türk gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ve ABD’ye terör listelerinin verildiğini belirterek, "İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir" demişti.

"Ziyarette büyük sıkıntılar yaşandı; Türk tarafında iletişim kopukluğu ciddi boyuttaydı"

Erdoğan'ın yanlış ya da eksik bilgilendirildiği yorumunda bulunan Alman hükümet yetkilileri, ziyaretin planlaması ve icrasında da büyük sıkıntılar yaşandığına, Türk tarafındaki iletişim kopukluğunun ciddi boyutlarda olduğuna işaret etti.

'Yeni hükümet sisteminin devletin kurumsal işleyişinde yol açtığı belirsizlik ve karışıklığın' Erdoğan'ın Almanya ziyaretine de yansıdığı değerlendirmesini yapan Alman kaynaklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz ettiği listenin de bu karışıklıktan kaynaklanan yanlış veya eksik bir bilgilendirmeye dayandığını düşünmekteyiz” görüşünü aktardı.

"Dündar'ın iadesi söz konusu değil, Türk tarafı da olumlu yanıt alamayacağını iyi biliyor"

Türk tarafının geçtiğimiz hafta Pazartesi günü gazeteci Can Dündar'ın tutuklanarak iade edilmesi yönünde bir talep ilettiğini ancak bunun tek başına Dündar ile ilgili bir talep olduğuna dikkat çeken Alman yetkililer, Dündar'ın tutuklanarak iade edilmesinin zaten söz konusu olmadığını kaydetti.

Alman hükümetinin Dündar'ı bir gazeteci ve hakkındaki suçlamaları da "siyasi” olarak değerlendirdiğine vurgu yapan Alman yetkililer, herhangi bir işlem yapılmayacağını, Türk tarafının da bu talebine olumlu yanıt alamayacağını da gayet iyi bildiğine işaret etti.