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Ekonomi
Deutsche Welle

Deutsche Bank'tan Brexit hazırlığı

Almanya’nın en büyük ticari bankası Deutsche Bank’ın, 'Brexit' olarak adlandırılan İngiltere’nin AB’yi terk etmesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığı açıklandı.

19 Mayıs 2015 19:14


Londra'da açıklama yapan Deutsche Bank Sözcüsü, farklı senaryoları değerlendirmek üzere üst düzey yöneticilerden oluşan bir çalışma grubu kurulduğu iddialarını doğruladı. Açıklamada, Londra'daki finansal faaliyetlerin önemli bir kısmının Euro Bölgesi'ne, özellikle de Almanya'ya kaydırılması seçeneği üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak henüz nihai bir karara varılmadığının altı çizildi.

1873 yılından bu yana İngiltere'de faaliyet gösteren Deutsche Bank'ın ülkede hâlihazırda 9 bin çalışanı bulunuyor. Yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerin çoğu Londra'da yürütülüyor. Deutsche Bank'ın İngiltere piyasasından çekilmesi, Avrupa'nın önemli finans merkezlerinden biri olan Londra için büyük bir darbe olarak görülüyor. Deutsche Bank'ın böyle bir adım atması halinde, bunu diğer bankaların da izleyeceği tahmin ediliyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron, en geç 2017 yılına kadar ülkesinin AB üyeliğini referanduma sunmayı planladığını açıklamıştı. İngiltere'nin AB'den çıkması ihtimali bilhassa ekonomi çevrelerinde endişeye neden oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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