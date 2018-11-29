Deutsche Bank'ın ofislerine kara para aklama baskını 

Sibel Deniz / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Alman polisi, Perşembe günü Almanya’nın en büyük bankalarından biri olan Frankfurt’taki Deutsche Bank’ın ofislerine kara para aklama soruşturması üzerine baskın yaptı.

CNBC’de yer alan habere göre, Frankfurt başsavcılığının yaptığı açıklamada yasadışı eylemlerden kazanılan paranın aklanması için müşterilere off-shore şirketleri kurmaya yardımcı olduğu iddia edilen iki Deutsche Bank çalışanının faaliyetlerinin araştırıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, toplamda polislerden, savcılardan ve vergi müfettişlerinden oluşan 170 kişilik bir ekibin, altı Deutsche Bank ofisine Perşembe günü baskın düzenlediği vurgulandı ve soruşturmalar devam ederken, bankanın birçok sayıda evrak ve bilgisayar kaydına el koyulduğuna da işaret edildi.

Deutsche Bank yaptığı açıklamada “Polisin şu anda Almanya’daki bankanın farklı konumdaki ofislerini araştırdığını” doğruladı.

Haberde aynı zamanda, medyada yer alan haberler sonrası banka hisselerinin yaklaşık yüzde 3 düştüğü belirtildi.