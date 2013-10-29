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Ekonomi

Deutsche Bank'ın kârı yüzde 94 azaldı

Deutsche Bank'ın kârının gerilemesinde, yatırım bankacılığı gelirlerindeki düşüş ve hukuki ihtilaflar nedeniyle yapılan ödemelerin etkili olduğu belirtildi

29 Ekim 2013 15:59

Avrupa’nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrekte kârı yüzde 94 azalarak 41 milyon euro oldu.

Deutsche Bank'ın kârının gerilemesinde, yatırım bankacılığı gelirlerindeki düşüş ve hukuki ihtilaflar nedeniyle yapılan ödemelerin etkili olduğu belirtildi. Banka, ihtiyatlarını 1,2 milyar euro artışla 4,1 milyar euroya çıkarmak zorunda kaldı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Deutsche Bank’ın bu yılın ilk 6 ayındaki vergilendirilmiş kârı 1,995 milyar euro idi. Banka, ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 daha az kâr elde etmişti.

Deutsche Bank'ın bilançosuna öncelikle banka hakkında açılan tazminat davaları zarar verdi. Alman medya tröstü Kirch'in iflasıyla ilgili tazminat davası on yıldır tamamlanamadı.

Libor skandalı olarak adlandırılan bankalar arası faiz manipülasyonu şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.ABD'deki ipotek kredisi mağdurları Deutsche Bank'ı mahkemeye verdi. Polis, Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezinde karbon emisyon sertifikalarında vergi kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle geçen yılın sonunda arama yaptı.

 

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