Deutsche Bank'a Katarlı ortak

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'nin Deutsche Bank'tan 1 milyar 752 milyon euro tutarında hisse alacağı açıklandı. Banka 8 milyar euro hisse satarak sermaye artırımına gitme kararı almıştı.

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'nin Deutsche Bank'tan ilk etapta 1 milyar 752 milyon avro tutarında 60 milyon adet hisse alacağını açıkladı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka pazar günkü toplantısında yaklaşık 8 milyar avro tutarında hisse senedi satarak sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Açıklamada, "Deutsche Bank 2015 ve üzeri yıllar için kararlılığını yineledi ve güncellenmiş mali beklentileri ve hızlandırılmış bir büyüme stratejisinin diğer detaylarını sunmaktadır" denildi.

Deutsche Bank Eş İcra Kurulu başkanları Jürgen Fitschen ve Anshu Jain imzasıyla yapılan ortak açıklamada, "Bugün, önde gelen müşteri odaklı küresel bir banka olmak ve Deutsche Bank'ı güçlendirmek için tasarlanmış önlemler paketi başlatıyoruz. Biz, kararlılıkla sermayemizi güçlendiriyoruz, rekabet gücümüzü artırıyoruz ve hedeflenen büyüme girişimlerine yatırım yapıyoruz. Açıklamakta olduğumuz önlemler paketi, değişen makroekonomik, rekabetçi ve düzenleyici ortamdaki zorluklara ve fırsatlara kararlı bir yanıttır" ifadeleri kullanıldı.



Yüzde 6'sına sahip olacak



Yabancı yatırımcılara hisse satışlarının 24 Haziran'a kadar tamamlanacağı belirtilen açıklamada, yabancı hisse sahiplik oranının ise 2014 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 9,5 seviyesinden yüzde 11,8'e yükseltileceği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'nin Deutsche Bank'tan ilk etapta hisse başı 29,20 avrodan 'Paramount Service' adlı firma üzerinden 1 milyar 752 milyon avro tutarında 60 milyon adet hisse alacağı kaydedildi. İkinci aşamada ise bankanın, 300 milyon adet daha hisseyi yatırımcılara sunacağı bildirildi.

Öte yandan, petrol ve doğalgaz zengini Katar Emirliği'nin hisse alımları sonrasında sonrası Deutsche Bank'ın yaklaşık yüzde 6'sına sahip olacağı hesaplanıyor. Ayrıca, kamuoyunda bankanın sermaye artırımına gitmesinde Avrupa merkez bankası'nın (ECB) Avrupa bankalarına uygulayacağı "stres testi"nin etkili olduğu tartışılıyor. Bankanın testi geçmek için ortaya koyması gereken sıcak parayı hisse satımlarıyla elde edebileceği belirtiliyor.