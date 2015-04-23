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Dünya

Deutsche Bank'a 2,5 milyar dolarlık rekor ceza

İngiltere'de Deutsche Bank'a faiz maniplasyonu nedeniyle ceza verildi

23 Nisan 2015 21:05

Deutsche Bank'a ABD ve İngiltere'de faiz manipülasyonu nedeniyle 2,5 milyar dolar para cezası verildi.
Deutsche Bank ABD 'deki denetleyici kurumlara 2 milyar dolardan fazla, İngiltere 'de ise 340 milyon dolar ceza ödeyecek.

Cezalar uluslararası finansmanlarda kullanılan gösterge faiz olan Libor ve Euribor oranlarında manipülasyon yapılması nedeniyle verildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, verilen cezanın rekor düzeylerde olmasının nedeni, Deutche Bank'ın konuyla ilgili soruşturmayı yanlış yönlendirmeye çalışması.

İki yıl önce İsviçre bankası UBS aynı nedenle 1,5 milyar dolar cezaya çarptırılmış, İngiliz bankası Barclays de 453 milyon dolar ceza almıştı.
İngiltere'deki mali denetleme kuruluşu Finansal Yönetim Kurumu'nun Müdürü Georgina Philippou, "Bu vaka Deutsche Bank'ın yaptığı ihlallerin ciddiyetini ve süre olarak uzunluğu açısından farklı. Bu da bugün verilen cezanın büyüklüğüne yansıdı" dedi.

'Yanıltmaya çalıştılar'

Phillippou ayrıca "Deutsche Bank ihlallerin yanı sıra tekrar tekrar bizi yanıltmaya çalıştı. Bankanın hayati önemdeki belgeleri teslim etmesi ve sorunu çözecek adımlar atması çok uzun sürdü" diye konuştu.

İhlallerde aralarında yöneticiler ve banka işlemcilerinin de bulunduğu 29 kişi rol oynadı. Bu 29 kişinin büyük çoğunluğu Londra'da, bir kısmı da Frankfurt, Tokyo ve New York'ta çalışıyordu.

Libor ve Euribor gösterge faizleri diğer faiz oranlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Bu gösterge faizler uluslararası mali piyasaların operasyonlarında büyük önem arz ediyor.

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