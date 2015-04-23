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Ekonomi
Deutsche Welle

Deutsche Bank'a 2,5 milyar dolar ceza

Alman bankası Deutsche Bank, faiz manipülasyonu skandalıyla ilgili olarak 2,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

23 Nisan 2015 22:40


Faizlerde manipülasyon yapıldığı ile ilgili olarak ortaya çıkan 'Libor skandalı'na adı karışan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank da para cezası ödeyecek. Deutsche Bank'ın ABD ve İngiliz otoriteleri ile anlaşma yoluna giderek 2,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Deutsche Bank, Libor skandalı çerçevesinde şimdiye kadar Avrupalı bankalar arasında en yüksek cezayı veren banka oldu.

Deutsche Bank ve diğer bazı Avrupalı bankaların, yatırımcıların yakından takip ettiği Libor gösterge faiz oranlarında dünya genelinde manipülasyon yaptığı ve aralarında anlaşarak faizleri küresel bazda değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

New York Times söz konusu kararla Deutsche Bank'ın Amerikan makamları tarafından 'kara koyun' olarak belirlendiği yorumuna yer verdi. Soruşturma çerçevesinde İsviçreli USB bankasına 1,5 milyar dolar ceza verilmişti.

AB Komisyonu da 2013 yılında, Libor skandalına karışan Avrupa Birliği ve ABD'deki önde gelen bankalara yaklaşık 1 milyar 710 milyon euro para cezası vermiş, bankalar arasında yine en büyük ceza 725 milyon euro ile Deutsche Bank'a öngörülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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